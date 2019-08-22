Літак Маврикій-Мадрид потрапив у зону турбулентності та провалися у повітрі на 300 метрів. Внаслідок цього 35 пасажирів постраждали.
Під час авіаперельоту з Маврикія до Мадрида літак Airbus A330-343 потрапив у зону турбулентності та різко втратив висоту, провалившись у повітрі на 300 метрів.
Пілот повітряного судна розповів, що літак за 10-15 секунд вдалося вирівняти.
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Внаслідок події 35 пасажирів отримали легкі травми. Після посадки їх госпіталізовано до трьох мадридських лікарень. Проте, за деякий час усіх їх виписали.
– Ми народилися заново. Я думала, що літак розіб’ється, – розповіла одна із пасажирок рейсу.
Раніше Факти ICTV писали, що у Римі аварійно сів літак.
Джерело: El Mundo