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Факти / Надзвичайні події

Літак Маврикій-Мадрид провалився на 300 метрів у повітрі – десятки постраждалих

Літак Маврикій-Мадрид потрапив у зону турбулентності та провалися у повітрі на 300 метрів. Внаслідок цього 35 пасажирів постраждали.

Літак Маврикій-Мадрид провалився на 300 метрів у повітрі – десятки постраждалих

Під час авіаперельоту з Маврикія до Мадрида літак Airbus A330-343 потрапив у зону турбулентності та різко втратив висоту, провалившись у повітрі на 300 метрів.

Пілот повітряного судна розповів, що літак за 10-15 секунд вдалося вирівняти.

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Внаслідок події 35 пасажирів отримали легкі травми. Після посадки їх госпіталізовано до трьох мадридських лікарень. Проте, за деякий час усіх їх виписали.

– Ми народилися заново. Я думала, що літак розіб’ється, – розповіла одна із пасажирок рейсу.

Раніше Факти ICTV писали, що у Римі аварійно сів літак.

Джерело: El Mundo

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