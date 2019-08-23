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Факты / Происшествия

В Днепре многодетная мать держала 8-летнего ребенка на цепи

В Днепре многодетная мать посадила на цепь 8-летнего мальчика, завязав ему глаза.

В Днепре многодетная мать держала 8-летнего ребенка на цепи

Правоохранители получили анонимного сообщения о насилии над детьми.

– Во время посещения семьи они обнаружили 8-летнего мальчика с завязанными глазами, прикованного церью к дивану и обмотанного скотчем, – рассказали в ГУНП в Днепропетровской области.

В ходе расследования полиция установила женщину, которая имела на воспитании четырех малолетних детей – 4, 6, 8 и 13 лет. Для трех самых младших детей женщина является опекуном.

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По данному факту возбуждено три уголовных производства по ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), ст.127 (Пытки) и ст. 166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство) УК Украины.

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В Днепре многодетная мать держала 8-летнего ребенка на цепи / 2 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что в Берегово Закарпатской области шестимесячный младенец упал в бульон.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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