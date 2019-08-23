У Дніпрі мати багатодітна мати посадила на ланцюг 8-річного хлопчика, зав’язавши йому очі.

Правоохоронці отримали анонімне повідомлення про насилля над дітьми.

– Під час відвідування родини вони виявили 8-річного хлопчика із зав’язаними очима, прикутого ланцюгом до дивану та обмотаного скотчем, – розповіли у ГУНП у Дніпропетровської області.

В ході розслідування поліція встановила жінку, яка мала на вихованні чотирьох малолітніх дітей – 4, 6, 8 та 13 років. Для трьох наймолодших дітей жінка є опікуном.

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За даним фактом відкрито три кримінальні провадження за ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ст.127 (Катування) та ст. 166 (Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) КК України.







У Дніпрі багатодітна мати тримала 8-річну дитину на ланцюгу / 2 фотографии

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