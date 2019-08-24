Пожежа у Чорноморську сталася у караоке-клубі. Загиблих і постраждалих немає.

У Чорноморську Одеської області у триповерховій будівлі, в якій знаходиться караоке-клуб і дитячий розважальний центр, сталася масштабна пожежа.

Інформація про пожежу надійшла о 11.27.

Вогонь швидко розповсюджувався по дерев`яних конструкціях. Була реальна загроза перенесення вогню на будівлю, яка розташована поряд.

Однак близько 14.30 пожежу вдалося ліквідувати. Площа загоряння – 500 кв.м.

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Під час гасіння пожежі працівники ДСНС евакуйовали сім осіб з першого поверху будівлі. Загиблих і постраждалих немає.

Загоряння сталося на третьому поверсі прибудови до будинку побуту комунального підприємства Радуга. Припускається, що причиною загоряння стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації вентиляційної системи.

До речі, у Полтаві ввечері 21 серпня виникла пожежа в одноповерховій складській будівлі Нової пошти.