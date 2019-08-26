Ночной обстрел Мостобуда в Киеве правоохранители квалифицировали как теракт. Сейчас в столице введен специальный оперативный план Сирена.
Полиция ищет злоумышленников, которые обстреляли из гранатомета здание Мостобуда на улице Паньковской, 5 в центре Киева.
Открыто уголовное производство по статье террористический акт. Вероятно стреляли из РПГ-7.
Снаряд попал в одно из окон на четвертом этаже здания. Также повреждены окна на третьем и пятом этажах. В здании, кроме ОАО Мостобуда, расположены офисы других компаний.
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Теракт в центре Киева: полиция ввела план Сирена / 2 фотографии
Напомним, в ночь на 16 августа около 1.30 неизвестный выстрелил из гранатомета в фасад здания Мостобуда.
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