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Факти / Надзвичайні події

Теракт у центрі Києва: поліція ввела план Сирена

Нічний обстріл Мостобуду в Києві правоохоронці кваліфікували як теракт. Наразі у столиці введений спеціальний оперативний план Сирена.

Теракт у центрі Києва: поліція ввела план Сирена

Поліція шукає зловмисників, які обстріляли з гранатомета будівлю Мостобуду на вулиці Паньківській, 5 в центрі Києва.

Відкрито кримінальне провадження за статтею терористичний акт. Ймовірно стріляли із РПГ-7.

Снаряд потрапив в одне з вікон на четвертому поверсі будівлі. Також пошкоджені вікна на третьому і п’ятому поверхах. У будівлі, крім ПАТ Мостобуду, розташовано офіси інших компаній.

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Теракт у центрі Києва: поліція ввела план Сирена / 3 фотографии

Нагадаємо, в ніч на 26 серпня близько 1.30 невідомий вистрілив із гранатомета у фасад будівлі Мостобуду.

Джерело: Нацполіція

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