PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Возле отеля в центре Львова нашли гранатомет с боевым зарядом

26 августа у входа в вестибюль отеля Львов, который находится на проспекте Черновола, 7 во Львове нашли гранатомет с боевым зарядом.

гранатомет

На проспекте Черновола, 7 во Львове был найден гранатомет РПГ 22 Нетто с зарядом внутри. Его обнаружили возле входа в вестибюль отеля Львов.

Экспертное исследование гранатомета подтвердило, что заряд, находящийся внутри него, пригоден для взрыва.

Читайте: Теракт в центре Киева: полиция ввела план Сирена

По факту открыто производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Дополнительно инцидент квалифицировали как теракт из-за реальной опасности для жизни и здоровья людей, который мог нанести значительный материальный ущерб.

Напомним, 26 августа в фасад здания Мостобуда, на улице Паньковской, 5 в Киеве неизвестный выстрелил из гранатомета.

Источник: прокуратура Львовской области

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Теракт в центре Киева: полиция ввела план Сирена
В центре Киева из гранатомета выстрелили в здание Мостобуда
Винник и ONUKA: как Львов будет праздновать День независимости
Во Львове открыли мемориал памяти Героев Небесной сотни – один из крупнейших в Украине
Во Львове начали модернизацию советского танка Т-64
СБУ предотвратила теракт накануне Дня Независимости в Сумах
Во Львове хотят организовать еженедельные купания для бездомных
Выходные во Львове: чем заняться, где остановиться и что попробовать
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка