26 августа у входа в вестибюль отеля Львов, который находится на проспекте Черновола, 7 во Львове нашли гранатомет с боевым зарядом.

На проспекте Черновола, 7 во Львове был найден гранатомет РПГ 22 Нетто с зарядом внутри. Его обнаружили возле входа в вестибюль отеля Львов.

Экспертное исследование гранатомета подтвердило, что заряд, находящийся внутри него, пригоден для взрыва.

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По факту открыто производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Дополнительно инцидент квалифицировали как теракт из-за реальной опасности для жизни и здоровья людей, который мог нанести значительный материальный ущерб.

Напомним, 26 августа в фасад здания Мостобуда, на улице Паньковской, 5 в Киеве неизвестный выстрелил из гранатомета.

Источник: прокуратура Львовской области