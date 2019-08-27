26 серпня біля входу у вестибюль готелю Львів, який знаходиться на проспекті Чорновола, 7 у Львові знайшли гранатомет з бойовим зарядом.

На проспекті Чорновола, 7 у Львові був знайдений гранатомет РПГ 22 Нетто з зарядом всередині. Його виявили біля входу у вестибюль готелю Львів.

Експертне дослідження гранатомета підтвердило, що заряд, що знаходиться всередині нього, придатний для вибуху.

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За фактом відкрито провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Додатково інцидент кваліфікували як теракт через реальну небезпеку для життя і здоров’я людей, який міг завдати значної матеріальної шкоди.

Нагадаємо, 26 серпня в фасад будівлі Мостобуду, на вулиці Паньківській, 5 у Києві невідомий вистрілив з гранатомета.

Джерело: прокуратура Львівської області