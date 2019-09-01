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Факты / Происшествия

Убийца на почтовом грузовике: в США застрелили 5 человек, 21 ранен

В США произошла стрельба, в результате которой по меньшей мере пять человек погибли, еще 21 – получили ранения.

Убийца на почтовом грузовике: в США застрелили 5 человек, 21 ранен

В городе Одесса в штате Техас мужчина прямо на улицах расстреливал людей.

В результате стрельбы погибли, по меньшей мере, пять человек, еще 21 – получили ранения.

Начался кровавый “боевик” в США, когда мужчина в золотой Honda застрелил сотрудника Департамента общественной безопасности, который его остановил.

После этого убийца уехал на запад города, застрелив по дороге несколько человек. Далее, украв почтовый грузовик, злоумышленник продолжил движение на восток города в сторону кинотеатра Cinergy, по дороге стреляя в людей.

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Здесь произошла перестрелка с полицией, во время которой стрелка убили.

Им оказался 30-летний мужчина. О его мотивах пока ничего неизвестно.

Напомним, в городе Дейтон в США произошла стрельба, в результате которой погибли девять человек.

Источник: CNN

Фото: Dreamstime

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