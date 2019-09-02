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На Киевщине мужчина снимал и продавал порно с собственными детьми

В Киевской области киберполиции задержала 40-летнего мужчину, который снимал и продавал в сети видео порнографического характера с участием пятилетнего сына и двухлетней дочери.

На Київщині чоловік знімав і продавав порноролики з власними дітьми

Порноролики со своими детьми он продавал на закрытых тематических форумах в среднем по $100.

Оплату получал на электронные кошельки, чтобы никто не смог идентифицировать.

Снимать видео мужчина начал с момента рождения первого ребенка, а торгует ими последние полтора года.

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Дома у него нашли около 150 ГБ порноконтента с участием детей и дополнительный жесткий диск из около 1 ТБ подобного контента.

Открыто уголовное производство по двум статьям УКУ – ч.2 ст.156 (Развращение несовершеннолетних) и ч.4 ст.301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов). Ему грозит до 10 лет заключения.

На Киевщине мужчина снимал и продавал порно с собственными детьми / 2 фотографии

К слову, в Киеве разоблачили онлайн-порностудию, в которой работали двадцать девушек.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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