PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

На Київщині чоловік знімав і продавав порно з власними дітьми

У Київській області кіберполіція затримала 40-річного чоловіка, який знімав та продавав у мережі відео порнографічного характеру за участю п’ятирічного сина та дворічної доньки.

На Київщині чоловік знімав і продавав порноролики з власними дітьми

Порноролики з власними дітьми він продавав на закритих тематичних форумах в середньому за $100.

Оплату отримував на електронні гаманці, щоб ніхто не зміг ідентифікувати.

Знімати відео чоловік почав з моменту народження першої дитини, а торгує ними останні півтора роки.

Читайте: На Одещині іноземець розбещував дітей і знімав з ними порно

Вдома у нього знайшли близько 150 ГБ порноконтенту за участі дітей та додатковий жорсткий диск з близько 1 ТБ подібного контенту.

Відкрито кримінальне провадження за двома статтями ККУ – ч.2 ст.156 (Розбещення неповнолітніх) та ч.4 ст.301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів). Йому загрожує до 10 років ув’язнення.

На Київщині чоловік знімав і продавав порно з власними дітьми / 2 фотографии

До речі, у Києві викрили онлайн-порностудію, у якій працювали понад двадцять дівчат.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Під Києвом знайшли авто з застреленим водієм
Зброя і записка: Під Києвом знайшли авто з застреленим водієм
поліція
Душили і топили у мисці з водою: на Київщині троє чоловіків катували пенсіонерку
Під Києвом жорстоко вбили будівельника
Зарізали і кинули в канаву: під Києвом жорстоко вбили будівельника
Під Києвом чоловік прострелив сусідові ногу через велосипед
Під Києвом чоловік прострелив сусідові ногу через велосипед
Згвалтування
Знущалися 16 годин! У Білій Церкві двоє чоловіків били і гвалтували жінку
Грабували будинки: на Київщині поліція затримала злочинне угруповання
Грабували будинки: на Київщині поліція затримала злочинне угруповання
Замовне вбивство в Броварах
Вбивство двох жінок в Броварах інсценували, щоб затримати замовника
Зниклих під Києвом матір та доньку вбили на замовлення за $50 тис.
Зниклих під Києвом матір та доньку вбили на замовлення за $50 тис.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка