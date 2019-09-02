У Київській області кіберполіція затримала 40-річного чоловіка, який знімав та продавав у мережі відео порнографічного характеру за участю п’ятирічного сина та дворічної доньки.

Порноролики з власними дітьми він продавав на закритих тематичних форумах в середньому за $100.

Оплату отримував на електронні гаманці, щоб ніхто не зміг ідентифікувати.

Знімати відео чоловік почав з моменту народження першої дитини, а торгує ними останні півтора роки.

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Вдома у нього знайшли близько 150 ГБ порноконтенту за участі дітей та додатковий жорсткий диск з близько 1 ТБ подібного контенту.

Відкрито кримінальне провадження за двома статтями ККУ – ч.2 ст.156 (Розбещення неповнолітніх) та ч.4 ст.301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів). Йому загрожує до 10 років ув’язнення.







На Київщині чоловік знімав і продавав порно з власними дітьми / 2 фотографии

До речі, у Києві викрили онлайн-порностудію, у якій працювали понад двадцять дівчат.