Вночі у дворі будинку на Срібнокільській, 20 у Києві сталася пожежа – згоріли автомобілі BMW 520d, Hyundai i20 та Toyota Corolla, частково пошкоджений Volvo S80.
Близько 2.20 ночі очевидці повідомили рятувальникам про пожежу у дворі будинку на столичних Осокорах.
За їх словами, пожежа почалася з BMW, полум’я швидко перекинулося на Hyundai і Toyota, що стояли поруч.
Рятувальникам вдалося швидко ліквідувати загоряння, однак BMW вигорів вщент, частково пошкоджені Toyota і Hyundai, а у Volvo поплавилися пластикові частини.
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На щастя, обійшлося без постраждалих.
Основна версія – підпал. Власник BMW розповів, що у нього були конфлікти.
До слова, у Сумській області затримали чоловіка, який влаштували пожежу на газовій свердловині під час крадіжки.