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Факти / Надзвичайні події

У Києві спалили три автівки

Вночі у дворі будинку на Срібнокільській, 20 у Києві сталася пожежа – згоріли автомобілі BMW 520d, Hyundai i20 та Toyota Corolla, частково пошкоджений Volvo S80.

У Києві спалили три автівки

Близько 2.20 ночі очевидці повідомили рятувальникам про пожежу у дворі будинку на столичних Осокорах.

За їх словами, пожежа почалася з BMW, полум’я швидко перекинулося на Hyundai і Toyota, що стояли поруч.

Рятувальникам вдалося швидко ліквідувати загоряння, однак BMW вигорів вщент, частково пошкоджені Toyota і Hyundai, а у Volvo поплавилися пластикові частини.

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На щастя, обійшлося без постраждалих.

Основна версія – підпал. Власник BMW розповів, що у нього були конфлікти.

  • У Києві спалили три автівки
  • У Києві спалили три автівки
  • У Києві спалили три автівки
  • У Києві спалили три автівки
У Києві спалили три автівки / 4 фотографии

До слова, у Сумській області затримали чоловіка, який влаштували пожежу на газовій свердловині під час крадіжки.

Джерело: Інформатор

Фото: Інформатор

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