В школе №29 в Черкассах распылили газ. Пострадали 19 детей.
В 12.30 в Черкассах в фойе школы №29 распылили газ. В результате около 20 учеников были госпитализированы.
Занятия в школе временно приостановили и провели эвакуацию 257 учеников. Помещение было проветрено.
Медики на месте провели обследование детей.
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Позже стало известно, что 19 детей оставлены на дополнительное обследование.
Состояние здоровья 18 детей удовлетворительное, у одного ребенка – средней тяжести.
В школе Черкасс распылили газ – 19 детей в больнице / 5 фотографий
Напомним, в ноябре прошлого года в Киевской области в школах было зафиксировано 2 факта распыления газа.
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