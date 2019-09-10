В школе №29 в Черкассах распылили газ. Пострадали 19 детей.

В 12.30 в Черкассах в фойе школы №29 распылили газ. В результате около 20 учеников были госпитализированы.

Занятия в школе временно приостановили и провели эвакуацию 257 учеников. Помещение было проветрено.

Медики на месте провели обследование детей.

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Позже стало известно, что 19 детей оставлены на дополнительное обследование.

Состояние здоровья 18 детей удовлетворительное, у одного ребенка – средней тяжести.



















В школе Черкасс распылили газ – 19 детей в больнице / 5 фотографий

Напомним, в ноябре прошлого года в Киевской области в школах было зафиксировано 2 факта распыления газа.