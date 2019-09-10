У школі № 29 у Черкасах розпилили газ. Постраждали 19 дітей.
О 12.30 у Черкасах у фойє школи № 29 розпилили газ. В результаті близько 20 учнів були госпіталізовані.
Заняття в школі тимчасово призупинили і провели евакуацію 257 учнів. Приміщення було провітрено.
Медики на місці провели обстеження дітей.
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Пізніше стало відомо, що 19 дітей залишені на додаткове обстеження.
Стан здоров’я 18 дітей задовільний, у однієї дитини – середньої тяжкості.
У школі Черкас розпилили газ – 19 дітей у лікарні / 5 фотографий
Нагадаємо, в листопаді минулого року в Київській області в школах було зафіксовано 2 факти розпилення газу.
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