У школі № 29 у Черкасах розпилили газ. Постраждали 19 дітей.

О 12.30 у Черкасах у фойє школи № 29 розпилили газ. В результаті близько 20 учнів були госпіталізовані.

Заняття в школі тимчасово призупинили і провели евакуацію 257 учнів. Приміщення було провітрено.

Медики на місці провели обстеження дітей.

Читайте: У Києві підлітки нападали на жінок з газовим балончиком і знімали на відео

Пізніше стало відомо, що 19 дітей залишені на додаткове обстеження.

Стан здоров’я 18 дітей задовільний, у однієї дитини – середньої тяжкості.



















У школі Черкас розпилили газ – 19 дітей у лікарні / 5 фотографий

Нагадаємо, в листопаді минулого року в Київській області в школах було зафіксовано 2 факти розпилення газу.