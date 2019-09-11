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Факты / Происшествия

Лобовое столкновение в окрестностях Киева: из-за ДТП загорелась машина и умерли три человека

В Киевской области произошла авария с участием двух машин, между которыми произошло лобовое столкновение. В результате ДТП погибли три человека.

Лобовое столкновение в окрестностях Киева: из-за ДТП загорелась машина и умерли три человека

В пределах Киевской области вблизи города Кагарлык на 72 км автодороги Киев-Знаменка произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.

Лоб в лоб на большой скорости столкнулись Chevrolet и Volkswagen, которые ехали на встречу друг другу.

Следствием аварии стало то, что Chevrolet загорелась после столкновения – погибло три человека.

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На месте происшествия работает полиция и ГЧСЧ. Детали трагедии выясняются.

К слову, в Киеве на Столичном шоссе произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека.

Источник: Нацполиция

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