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Лобове зіткнення на Київщині: внаслідок ДТП загорілась машина і померло три людини

У Київській області сталася аварія за участю двох машин, між якими сталося лобове зіткнення. Внаслідок ДТП загинули три людини.

Лобове зіткнення на Київщині: внаслідок ДТП загорілась машина і померло три людини

У межах Київської області поблизу міста Кагарлик на 72 км автодороги Київ-Знам’янка сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автівок.

Лоб у лоб на великій швидкості зіткнулися Chevrolet та Volkswagen, які їхали на зустріч одна одній.

Наслідком аварії стало те, що  Chevrolet загорілася після зіткнення – загинуло три людини.

Читайте: Нічна ДТП у Києві: BMW влетів у Volkswagen і зіштовхнув два таксі

На місці події працює поліція та ДСНС.  Деталі трагедії з’ясовуються.

До речі, у Києві на Столичному шосе сталася ДТП, внаслідок якої постраждали троє людей.

Джерело: Нацполіція

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