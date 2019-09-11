У Київській області сталася аварія за участю двох машин, між якими сталося лобове зіткнення. Внаслідок ДТП загинули три людини.
У межах Київської області поблизу міста Кагарлик на 72 км автодороги Київ-Знам’янка сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автівок.
Лоб у лоб на великій швидкості зіткнулися Chevrolet та Volkswagen, які їхали на зустріч одна одній.
Наслідком аварії стало те, що Chevrolet загорілася після зіткнення – загинуло три людини.
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На місці події працює поліція та ДСНС. Деталі трагедії з’ясовуються.
До речі, у Києві на Столичному шосе сталася ДТП, внаслідок якої постраждали троє людей.
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