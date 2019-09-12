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Разрыв почки и переломы: в Харькове мужчина выбросил жену с 4 этажа, а она выжила

В Харькове мужчина из ревности выбросил из окна четвертого этажа 36-летнюю жену. Очевидцы вовремя вызвали скорую, поэтому с многочисленными травмами и переломами женщина выжила.

Разрыв почки и переломы: в Харькове мужчина выбросил жену с 4 этажа, а она выжила

Возле многоэтажного дома в Харькове на Мерефянском шоссе нашли женщину с многочисленными травмами. Как оказалось, на клумбе, вся окровавленная и без сознания, лежала 36-летняя мать двоих детей.

Женщина только успела вернуться с ночной смены домой, зашла в квартиру, а через мгновение уже вылетела из окна собственной кухни.

Медики диагностировали у Ольги сотрясение мозга, разрыв почки, раздробление таза, переломы обоих бедер и многочисленные ушибы.

Сначала правоохранители думали, что это попытка самоубийства, мол, бедная просто не выдержала регулярных издевательств мужа, который постоянно распускал руки.

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Несколько дней Ольга была без сознания. Врачи боролись за ее жизнь, а волонтеры собирали деньги на лекарства – ежедневно требовалось несколько тысяч.

Придя в сознание, она сообщила, что ее из окна выбросил собственный муж.

В тот же день полиция зарегистрировала уголовное производство по факту покушения на умышленное убийство. Злоумышленника удерживают в СИЗО.

Напомним, недавно в одном из ресторанов Черноморска Одесской области между гражданином Молдовы и местным полицейским произошел конфликт, переросший в драку. Последний получил тяжелые травмы.

Источник: Надзвичайні новини

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