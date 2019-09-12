У Харкові чоловік через ревнощі викинув з вікна четвертого поверху 36-річну дружину. Очевидці вчасно викликали швидку, тому з чисельними травмами та переломами жінка вижила.

Біля багатоповерхового будинка у Харкові на Мереф’янському шосе знайшли жінку з чисельними травмами. Як виявилося, на клумбі, вся закривавлена та без свідомості, лежала 36-річна мати двох дітей.

Жінка тільки-но встигла повернутися з нічної зміни додому, зайшла до квартири, а за якусь мить уже вилетіла з вікна власної кухні.

Медики діагностували в Ольги струс мозку, розрив нирки, роздроблення тазу, переломи обох стегон і численні забої.

Спочатку правоохорнці думали, що це спроба самогубства, мовляв, бідолашна просто не витримала регулярних знущань чоловіка, який постійно розпускав руки.

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Кілька днів Ольга була без свідомості. Лікарі боролися за її життя, а волонтери збирали гроші на ліки – щодня було потрібно по кілька тисяч.

Прийшовши до свідомості, вона повідомила, що її з вікна викинув власний чоловік.

У той же день поліція зареєструвала кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство. Зловмисника утримують в СІЗО.

Нагадаємо, нещодавно в одному з ресторанів Чорноморська Одеської області між громадянином Молдови та місцевим поліцейським стався конфлікт, який переріс у бійку. Останній отримав тяжкі травми.