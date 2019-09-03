В Сумах 33-летний мужчина изнасиловал шестилетнюю девочку в то время как гражданская жена находилась в соседней комнате.

Во время того, как 33-летний мужчина насиловал шестилетнюю девочку, его гражданская жена зашла в комнату. Она решила проверить все ли в порядке, так как находилась в соседней комнате и услышала крики дочери.

Женщина знала о преступлении, однако решила не обращаться в полицию, поскольку педофил извинился и заверил, что такого больше не повторится.

Некоторое время ребенок жаловался бабушке и дедушке на плохое самочувствие, а потом признался, что его изнасиловали.

– Взрослые немедленно сообщили об услышанном в полицию. Во время медицинского осмотра факт изнасилования подтвердился, – говорится в сообщении.

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Действия мужчины квалифицировали по ч. 4 ст. 152 УК Украины (Изнасилование малолетней), за что ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Кроме того, начата процедура лишения матери девочки родительских прав.

К слову, в Киеве задержали таксиста, который изнасиловал пьяную пассажирку.

Источник: Прокуратура Сумской области