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Факты / Происшествия

Мать была в соседней комнате: в Сумах мужчина изнасиловал 6-летнюю девочку

В Сумах 33-летний мужчина изнасиловал шестилетнюю девочку в то время как гражданская жена находилась в соседней комнате.

Мать была в соседней комнате: в Сумах мужчина изнасиловал 6-летнюю девочку

Во время того, как 33-летний мужчина насиловал шестилетнюю девочку, его гражданская жена зашла в комнату. Она решила проверить все ли в порядке, так как находилась в соседней комнате и услышала крики дочери.

Женщина знала о преступлении, однако решила не обращаться в полицию, поскольку педофил извинился и заверил, что такого больше не повторится.

Некоторое время ребенок жаловался бабушке и дедушке на плохое самочувствие, а потом признался, что его изнасиловали.

– Взрослые немедленно сообщили об услышанном в полицию. Во время медицинского осмотра факт изнасилования подтвердился, – говорится в сообщении.

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Действия мужчины квалифицировали по ч. 4 ст. 152 УК Украины (Изнасилование малолетней), за что ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Кроме того, начата процедура лишения матери девочки родительских прав.

К слову, в Киеве задержали таксиста, который изнасиловал пьяную пассажирку.

Источник: Прокуратура Сумской области

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