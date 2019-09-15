В Киеве на Воздухофлотском проспекте случилась серьезная авария, в результате которой пострадал ребенок.

15 сентября возле Соломенского кладбища столицы Mercedes Gelаndеwagen протаранил Volkswagen службы такси Uklon, в салоне которого ехал пассажир с ребенком.

От удара внедорожника у такси полностью уничтожена передняя часть.

Оба автомобиля двигались по Воздухофлотскому проспекту в сторону проспекта Победы.

Водитель Volkswagen решил совершить поворот на улицу Преображенскую с левого ряда, вследствие чего Mercedes на полном ходу влетел в такси и вырвал ему двигатель.

Читайте: Двойное ДТП в Киеве: на Харьковском шоссе загорелась Toyota

Травмы получили водитель и две пассажирки Volkswagen, среди которых несовершеннолетняя девочка.

Всех пострадавших госпитализировали медики.

К слову, ранее Факты ICTV писали о ДТП под Киевом, где Москвич разорвало на две части.