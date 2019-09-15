У Києві на Повітрофлотському проспекті сталася серйозна аварія, в результаті якої постраждала дитина

15 вересня біля Солом’янського кладовища столиці Mercedes Gelаndеwagen протаранив Volkswagen служби таксі Uklon, в салоні якого їхав пасажир з дитиною.

Від удару позашляховика у таксі повністю знищена передня частина.

Обидва автомобілі рухалися по Повітрофлотському проспекту у бік проспекту Перемоги.

Водій Volkswagen вирішив зробити поворот на вулицю Преображенську з лівого ряду, внаслідок чого Mercedes на повному ходу влетів у таксі і вирвав йому двигун.

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Травми отримали водій і дві пасажирки Volkswagen, серед яких неповнолітня дівчинка.

Всіх постраждалих госпіталізували медики.

До слова, раніше Факти ICTV писали про ДТП під Києвом, де Москвич розірвало на дві частини.