У Києві на Повітрофлотському проспекті сталася серйозна аварія, в результаті якої постраждала дитина
15 вересня біля Солом’янського кладовища столиці Mercedes Gelаndеwagen протаранив Volkswagen служби таксі Uklon, в салоні якого їхав пасажир з дитиною.
Від удару позашляховика у таксі повністю знищена передня частина.
Обидва автомобілі рухалися по Повітрофлотському проспекту у бік проспекту Перемоги.
Водій Volkswagen вирішив зробити поворот на вулицю Преображенську з лівого ряду, внаслідок чого Mercedes на повному ходу влетів у таксі і вирвав йому двигун.
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Травми отримали водій і дві пасажирки Volkswagen, серед яких неповнолітня дівчинка.
Всіх постраждалих госпіталізували медики.
До слова, раніше Факти ICTV писали про ДТП під Києвом, де Москвич розірвало на дві частини.