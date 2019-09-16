PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Новое ДТП на Сумской в ​​Харькове: девушка на кабриолете сбила четырех пешеходов

В Харькове на улице Сумской, где почти два года назад Елена Зайцева сбила насмерть шестерых человек, вечером 15 сентября произошло новое ДТП.

Нова ДТП на Сумській у Харкові

15 сентября в 22.47 на улице Сумской в ​​Харькове 23-летняя девушка за рулем кабриолета Audi сбила на тротуаре группу людей.

В полиции говорят, что водитель иномарки не справилась с управлением и совершила наезд на пешеходов, предварительно – была трезвая.

Читайте: В больницах хуже: в каких условиях отбывает наказание Зайцева в колонии

К счастью, у четырех пострадавших женщин, которым 27, 32, 47 и 56 лет, легкие травмы – всех доставили в больницу скорой и неотложной помощи.

Открыто производство по ч. 1 ст. 286 УКУ – Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Обстоятельства ДТП устанавливают следователи.

  • Нова ДТП на Сумській у Харкові:
  • Нова ДТП на Сумській у Харкові:
Новое ДТП на Сумской в ​​Харькове: девушка на кабриолете сбила четырех пешеходов / 4 фотографии

Напомним, 26 февраля 2019 года суд признал Елену Зайцеву и Геннадия Дронова виновными в ДТП в Харькове и назначил обоим наказание в виде 10 лет лишения свободы.

ВидеоТипичнОЕ ХТЗ Харьков

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В Винницкой области легковушка выехала на встречную полосу и протаранила такси – трое погибших
В Винницкой области легковушка выехала на встречную полосу и протаранила такси – трое погибших
Екс-керівництво авіазаводу у Харкові завдало збитків на 5,5 млн грн
Экс-руководство авиазавода в Харькове нанесло ущерб на 5,5 млн грн
Под Одессой столкнулись два автобуса с пассажирами – 19 пострадавших
Под Одессой столкнулись два автобуса с пассажирами – 19 пострадавших
Под Николаевом столкнулись три авто – погибли два человека, четверо – пострадали
Под Николаевом столкнулись три авто – погибли два человека, четверо – пострадали
В Киевской области в ДТП с грузовиком погибли четыре человека
В Киевской области в ДТП с грузовиком погибли четыре человека
Марш равенства в Харькове: в столкновениях пострадали двое полицейских
Марш равенства в Харькове: в столкновениях пострадали двое полицейских
Марш равенства в Харькове
Марш равенства в Харькове: столкновения и первые пострадавшие
Смертелна ДТП у Чернівцях
В Черновцах Fiat протаранил ВАЗ – погибли супруги
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка