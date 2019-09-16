В Харькове на улице Сумской, где почти два года назад Елена Зайцева сбила насмерть шестерых человек, вечером 15 сентября произошло новое ДТП.

15 сентября в 22.47 на улице Сумской в ​​Харькове 23-летняя девушка за рулем кабриолета Audi сбила на тротуаре группу людей.

В полиции говорят, что водитель иномарки не справилась с управлением и совершила наезд на пешеходов, предварительно – была трезвая.

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К счастью, у четырех пострадавших женщин, которым 27, 32, 47 и 56 лет, легкие травмы – всех доставили в больницу скорой и неотложной помощи.

Открыто производство по ч. 1 ст. 286 УКУ – Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Обстоятельства ДТП устанавливают следователи.















Новое ДТП на Сумской в ​​Харькове: девушка на кабриолете сбила четырех пешеходов / 4 фотографии

Напомним, 26 февраля 2019 года суд признал Елену Зайцеву и Геннадия Дронова виновными в ДТП в Харькове и назначил обоим наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Видео: ТипичнОЕ ХТЗ Харьков