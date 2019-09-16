У Харкові на вулиці Сумській, де майже два роки тому Олена Зайцева збила на смерть шістьох людей, ввечері 15 вересня сталася нова ДТП.

15 вересня о 22.47 на вулиці Сумській у Харкові 23-річна дівчина за кермом кабріолета Audi збила на тротуарі групу людей.

У поліції кажуть, що водій іномарки не впоралася з керуванням та скоїла наїзд на пішоходів, попередньо – була твереза.

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На щастя, у чотирьох потерпілих жінок, яким 27, 32, 47 та 56 років, легкі травми – усіх доправили до лікарні швидкої та невідкладної допомоги.

Відкрито провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ – Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Обставини ДТП встановлюють слідчі.















Нова ДТП на Сумській у Харкові: дівчина на кабріолеті збила чотирьох пішоходів / 4 фотографии

Нагадаємо, 26 лютого 2019 року суд визнав Олену Зайцеву та Геннадія Дронова винними у ДТП у Харкові та призначив обом покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Відео: ТипичнОЕ ХТЗ Харьков