У Харкові на вулиці Сумській, де майже два роки тому Олена Зайцева збила на смерть шістьох людей, ввечері 15 вересня сталася нова ДТП.
15 вересня о 22.47 на вулиці Сумській у Харкові 23-річна дівчина за кермом кабріолета Audi збила на тротуарі групу людей.
У поліції кажуть, що водій іномарки не впоралася з керуванням та скоїла наїзд на пішоходів, попередньо – була твереза.
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На щастя, у чотирьох потерпілих жінок, яким 27, 32, 47 та 56 років, легкі травми – усіх доправили до лікарні швидкої та невідкладної допомоги.
Відкрито провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ – Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Обставини ДТП встановлюють слідчі.
Нагадаємо, 26 лютого 2019 року суд визнав Олену Зайцеву та Геннадія Дронова винними у ДТП у Харкові та призначив обом покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.
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