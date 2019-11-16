Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения директору департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса президента Украины Светлане Кондзели.

ВАКС отправил под домашний арест на 60 суток директора департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса президента Украины Светлану Кондзелю. Срок действия меры пресечения сплывает 13 января 2020.

Суд также возложил на чиновницу спецзобовьязання – она ​​должна носить электронный браслет и сдать загранпаспорт. Кроме того, ей запрещено общаться с другими фигурантами дела.

Также суд избрал меру пресечения для ее сообщницы – Виктории Лесничей. Как утверждает следствие, именно в авто бывшей замминистра культуры и произошло преступление. Половину суммы – $150 тыс. женщине передавал некий Андрей Кравченко, имя правоохранители специально изменили. Именно его женщины обещали устроить на должность заместителя председателя правления Нафтогаза.

– Сначала были договоренности, что деньги будут передавать с помощью ящика, однако затем ситуация поменялась. И было принято решение, что средства будут непосредственно передавать, – отметил прокурор САП Виталий Шкрум.

Однако Лесничая рассказывает совсем другую историю. Говорит – месяц назад позвонил знакомый и попросил помочь товарищу наладить бизнес за рубежом.

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С подставным агентом, так его называет сама Лесничая, они виделись всего несколько раз. Уверяет, что говорили только о бизнесе. В тот день мужчина вроде прилетел из заграничной командировки и попросил срочно встретиться, потому что хочет передать презент – колбасу.

– Он просто сел в машину и говорит Я был в Казахстане, хочу кое-что передать. Я не поняла, он не договорил, бросил и побежал, пакет был внизу, а я не видела, что там. Далее детективы атаковали на мою машину, – рассказывает Лесничая.

Женщина пытается убедить – ее использовали, чтобы подобраться именно к Светлане Кондзели.

Лесничая просто в зале суда не сдерживается и начинает плакать, просит не арестовывать, ведь ей необходимо ухаживать за матерью-инвалидом и обеспечивать дочь.

Впрочем решения судьи бескомпромиссное – 2 месяца ареста или 576 тыс. грн залога.

Домашний арест и электронный браслет. Светлане Кондзели избрали меру пресечения

Напомним, 12 ноября детективы НАБУ задержали Светлану Кондзелю – руководительницу одного из главных департаментов Офиса президента – сразу после получения взятки размером $150 тыс.

Это был первый транш, а всего чиновница надеялась получить $300 тыс. за содействие в назначении на высокую должность в руководстве НАК Нафтогаз.