Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід директорку департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Офісу президента України Світлані Кондзелі.

ВАКС відправив під домашній арешт на 60 діб директорку департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Офісу президента України Світлану Кондзелю. Термін дії запобіжного заходу спливає 13 січня 2020 року.

Суд також поклав на чиновницю спецзобов’язання – вона має носити електронний браслет і здати закордонний паспорт. Окрім того, їй заборонено спілкуватися з іншими фігурантами справи.

Також суд обрав запобіжний захід для її спільниці – Вікторії Лісничої. Як стверджує слідство, саме в авто колишньої заступниці міністра культури і стався злочин. Половину суми – $150 тис. жінці передавав такий собі Андрій Кравченко, ім’я правоохоронці спеціально змінили. Саме його жінки обіцяли влаштувати на посаду заступника голови правління Нафтогазу.

– Спочатку були домовленості, що гроші будуть передавати за допомогою скриньки, проте потім ситуація змінялася. І було ухвалено рішення, що кошти будуть безпосередньо передавати, – зазначив прокурор САП Віталій Шкрум.

Проте Ліснича розповідає зовсім іншу історію. Каже – місяць тому зателефонував знайомий і попросив допомогти товаришу налагодити бізнес закордоном.

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Із підставним агентом, так його називає сама Ліснича, вони бачилися всього кілька разів. Переконує, що розмовляли лише про бізнес. Того дня чоловік начебто прилетів із закордонного відрядження і попросив терміново зустрітися, бо хоче передати презент – ковбасу.

– Він просто сів в машину каже Я був в Казахстані, хочу дещо передати. Я не зрозуміла, він не договорив, кинув і побіг, пакет був внизу, а я не бачила, що там. Далі детективи атакували на мою машину, – розповідає Ліснича.

Жінка намагається переконати – її використали, аби підібратися саме до Світлани Кондзелі.

Ліснича просто у залі суду не стримується і починає плакати, просить не арештовувати, адже їй необхідно доглядати матір-інваліда і забезпечувати дочку.

Втім рішення судді безкомпромісне – 2 місяці арешту або 576 тис. грн застави.

Нагадаємо, 12 листопада детективи НАБУ затримали Світлану Кондзелю – керівницю одного з головних департаментів Офісу президента – одразу після отримання хабара розміром $150 тис.

Це був перший транш, а всього чиновниця сподівалася отримати $300 тис. за сприяння у призначенні на вищу посаду в керівництві НАК Нафтогаз.