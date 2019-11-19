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Факти / Надзвичайні події

У Дніпрі у дворі багатоповерхівки чоловік підірвався на гранаті

Вранці у дворі будинку на вулиці Гладкова у Дніпрі стався вибух, внаслідок якого загинув 44-річний чоловік.

У Дніпрі у дворі багатоповерхівки чоловік підірвався на гранаті

Поліція Дніпра встановила, що близько 6.00 у дворі багатоповерхівки вибухнув невідомий предмет, попередньо, граната.

Чоловік 1975 року народження загинув на місці події.

Поліція розглядає всі можливі версії та встановлює обставини вибуху.

ЧитайтеНа Івано-Франківщині вибухнула граната – є загиблі

Відкрито кримінальне провадження за двома статтями ККУ: 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та 115 (умисне вбивство) з позначкою самогубство.

У Дніпрі у дворі багатоповерхівки чоловік підірвався на гранаті

Нагадаємо, 22 жовтня у центрі Києва на вулиці Пушкінській стався вибух, в результаті якого загинули двоє чоловіків.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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