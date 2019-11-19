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Факты / Происшествия

В Херсоне полицейские спасли 15-летнюю школьницу от самоубийства

В Херсоне сотрудники полиции спасли 15-летнюю школьницу, которая хотела совершить самоубийство в прямом эфире.

В Херсоне полицейские спасли 15-летнюю школьницу от самоубийства

В Херсоне правоохранителям позвонили из местной школы и сообщили, что 15-летняя ученица, вероятно, хочет покончить с собой.

Одноклассники девочки рассказали учителям, что школьница, находясь на недостроенном объекте, ведет прямой эфир в соцсети, где говорит, что прыгнет оттуда.

Инспекторы установили местоположение здания и отправились туда, где на краю крыши недостроенного многоэтажки увидели девочку.

Патрульным удалось спасти 15-летнюю девушку от самоубийства.

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После этого ее отвезли в школу. Туда же прибыли медики, следственно-оперативная группа и сотрудники ювенальной превенции.

Напомним, в Украине запустят горячую линию для предупреждения самоубийств, которая будет работать 24 часа в сутки, семь дней в неделю.

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