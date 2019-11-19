У Херсоні співробітники поліції врятували 15-річну школярку, яка хотіла вчинити самогубство у прямому ефірі.

У Херсоні правоохоронцям зателефонували з місцевої школи і повідомили, що 15-річна учениця, ймовірно, хоче накласти на себе руки.

Однокласники дівчинки розповіли вчителям, що школярка, перебуваючи на недобудованому об’єкті, веде прямий ефір у соцмережі, де каже, що стрибне звідти.

Інспектори встановили місце розташування будівлі і вирушили туди, де на краю даху недобудованої багатоповерхівки вони побачили дівчинку.

Патрульним вдалося врятувати 15-річну дівчину від самогубства.

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Після цього її відвезли в школу. Туди ж прибули медики, слідчо-оперативна група і співробітники ювенальної превенції.

Нагадаємо, в Україні запустять гарячу лінію для попередження самогубств, яка працюватиме 24 години на добу, сім днів на тиждень.