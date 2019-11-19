PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

У Херсоні поліцейські врятували 15-річну школярку від самогубства

У Херсоні співробітники поліції врятували 15-річну школярку, яка хотіла вчинити самогубство у прямому ефірі.

У Херсоні поліцейські врятували 15-річну школярку від самогубства

У Херсоні правоохоронцям зателефонували з місцевої школи і повідомили, що 15-річна учениця, ймовірно, хоче накласти на себе руки.

Однокласники дівчинки розповіли вчителям, що школярка, перебуваючи на недобудованому об’єкті, веде прямий ефір у соцмережі, де каже, що стрибне звідти.

Інспектори встановили місце розташування будівлі і вирушили туди, де на краю даху недобудованої багатоповерхівки вони побачили дівчинку.

Патрульним вдалося врятувати 15-річну дівчину від самогубства. 

Читайте: У Маріуполі поліцейські врятували 16-річну дівчину від самогубства

Після цього її відвезли в школу. Туди ж прибули медики, слідчо-оперативна група і співробітники ювенальної превенції.

Нагадаємо, в Україні запустять гарячу лінію для попередження самогубств, яка працюватиме 24 години на добу, сім днів на тиждень.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Отрута поїде у Францію. З Херсонщини вивезуть 110 тонн непридатних хімікатів
Отрута поїде у Францію. З Херсонщини вивезуть 110 тонн непридатних хімікатів
Самогубство
Загадкова смерть родини у Запоріжжі: тіла батьків у саднах, син повішений
На межі з Кримом відкрили оновлені КПВВ Чонгар і Каланчак
На межі з Кримом відкрили оновлені КПВВ Чонгар і Каланчак
У Харкові чоловік перерізав собі горло та вистрибнув з 8 поверху
У Харкові чоловік перерізав собі горло та вистрибнув з 8 поверху
самоубийство в одесе
В Одесі тяжко хворий пенсіонер викинувся з дев’ятого поверху
У Києві 14-річна школярка випала з вікна багатоповерхівки
У Києві 14-річна школярка випала з вікна багатоповерхівки
Післяпологова депресія: у Москві мати з дітьми вистрибнула з вікна
Післяпологова депресія: у Москві мати з дітьми вистрибнула з вікна
У Харкові 23-річний хлопець підірвав себе гранатою
У Харкові 23-річний хлопець підірвав себе гранатою
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка