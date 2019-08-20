В Украине запустят горячую линию для предупреждения самоубийств, которая будет работать 24 часа в сутки, семь дней в неделю.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун во время пресс-конференции заявила, что национальную горячую линию для предупреждения самоубийств в Украине создадут в рамках деятельности неправительственной организации LifeLine Ukraine.

Сначала пилотный проект запустят в Днепропетровской, Львовской и Донецкой областях. Горячая линия будет работать круглосуточно, семь дней в неделю.

Уже создана совещательная группа, в которую вошли Екатерина Ющенко и экс-министр финансов Наталья Яресько.

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Планируется, что в службе поддержки будут работать ветераны, которые пройдут специальное обучение. В основе горячей линии будет применяться подход равный-равному.

Финансирование проекта осуществляется из нескольких источников. Речь идет о предоставлении защищенных мобильных линий, помещений и других взносах в неденежной форме.

К слову, Ульяна Супрун подготовила план действий на первые 100 дней для нового руководства Министерства здравоохранения.