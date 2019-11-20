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Факты / Происшествия

В Кременчуге нашли застреленным депутата райсовета Гаврилова

В Кременчуге в собственном авто нашли застреленным депутата райсовета, предпринимателя Андрея Гаврилова.

В Кременчуге нашли застреленным депутата райсовета Гаврилова

В Кременчуге Полтавской области около полудня нашли застреленным депутата Кременчугского райсовета, предпринимателя Андрея Гаврилова.

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47-летнего чиновника обнаружили застреленным из огнестрельного оружия в закрытом изнутри и заведенном автомобиле.

Полиция рассматривают версию суицида.

Ранее Факты ICTV писали, что в лесном массиве в Житомирской области во время конфликта убили адвоката Святослава Пархоменко, который имел отношение к делу Вороненкова.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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