В Кременчуге в собственном авто нашли застреленным депутата райсовета, предпринимателя Андрея Гаврилова.

В Кременчуге Полтавской области около полудня нашли застреленным депутата Кременчугского райсовета, предпринимателя Андрея Гаврилова.

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47-летнего чиновника обнаружили застреленным из огнестрельного оружия в закрытом изнутри и заведенном автомобиле.

Полиция рассматривают версию суицида.

Ранее Факты ICTV писали, что в лесном массиве в Житомирской области во время конфликта убили адвоката Святослава Пархоменко, который имел отношение к делу Вороненкова.