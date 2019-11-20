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Факти / Надзвичайні події

У Кременчуці знайшли застреленим депутата райради Гаврилова

У Кременчуці у власному авто знайшли застреленим депутата райради, підприємця Андрія Гаврилова.

У Кременчуці знайшли застреленим депутата райради Гаврилова

У Кременчуці Полтавської області близько полудня знайшли застреленим депутата Кременчуцької райради, підприємця Андрія Гаврилова.

Читайте: У Харкові 23-річний хлопець підірвав себе гранатою

47-річного чиновника виявили застреленим з вогнепальної зброї у закритому зсередини і заведеному автомобілі.

Поліція розглядають версію суїциду.

Раніше Факти ICTV писали, що у лісовому масиві в Житомирській області під час конфлікту вбили адвоката Святослава Пархоменка, який мав відношення до справи Вороненкова.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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