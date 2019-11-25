На юго-западе Китая зафиксировано мощное землетрясение, в результате которого погиб один человек.
В Китае погиб один человек из-за мощного землетрясения на юго-западе Китая в Гуанси-Чжуанском автономном районе.
Толчки, которые зафиксировали в Китае, имели магнитуду 5,2. Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 10 км.
В районе бедствия работают представители местной сейсмологической службы. О других пострадавших информации нет.
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Толчки ощущались не только вблизи уезда Дасинь, где был эпицентр землетрясения, а также в ряде других городов.
Напомним, 2 ноября в Боснии и Герцеговине произошло сильнейшее за последние годы землетрясение магнитудой 5,1.
Источник: China Observer
Фото: Global Times