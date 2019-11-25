На юго-западе Китая зафиксировано мощное землетрясение, в результате которого погиб один человек.

В Китае погиб один человек из-за мощного землетрясения на юго-западе Китая в Гуанси-Чжуанском автономном районе.

Толчки, которые зафиксировали в Китае, имели магнитуду 5,2. Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 10 км.

В районе бедствия работают представители местной сейсмологической службы. О других пострадавших информации нет.

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Толчки ощущались не только вблизи уезда Дасинь, где был эпицентр землетрясения, а также в ряде других городов.

Напомним, 2 ноября в Боснии и Герцеговине произошло сильнейшее за последние годы землетрясение магнитудой 5,1.

Источник: China Observer

Фото: Global Times