На південному заході Китаю зафіксовано потужний землетрус магнітудою 5,2, у результаті якого загинула одна людина.

У Китаї загинула одна людина через потужний землетрус на південному заході Китаю в Гуансі-Чжуанському автономному районі.

Поштовхи, які зафіксували у Китаї, мали магнітуду 5,2. Епіцентр підземних поштовхів залягав на глибині 10 км.

У районі лиха працюють представники місцевої сейсмологічної служби. Про інших постраждалих інформації немає.

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Поштовхи відчувалися не лише поблизу повіту Дасинь, де був епіцентр землетрусу, а також у низці інших міст.

Нагадаємо, 2 листопада в Боснії і Герцеговині стався найсильніший за останні роки землетрус магнітудою 5,1.

Джерело: China Observer

Фото: China Observer