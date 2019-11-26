Утром в Уманском районе Черкасской области из-за гололеда произошла ДТП с участием 11 авто.
Около 7.00 на 225 км автодороги Киев – Одесса Черкасской области столкнулись 11 авто. В ДТП попали пять грузовиков, пять легковушек и один рейсовый автобус Варшава – Херсон.
В автобусе было 20 пассажиров, из которых никто не пострадал. В результате аварии были ранены три человека из легковых и грузовых автомобилей.
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Сообщается, что ДТП произошло из-за гололеда.
Фуры зажали легковушку: под Уманью из-за гололеда столкнулись 11 машин / 4 фотографии
К слову, на автодороге Киев-Чоп водитель грузовика не справился с управлением и протаранил два микроавтобуса. В результате аварии погибла женщина.
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