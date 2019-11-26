Вранці в Уманському районі Черкаської області через ожеледицю сталася ДТП за участю 11 авто.

Близько 7.00 на 225 км автодороги Київ – Одеса Черкаської області зіткнулися 11 авто. У ДТП потрапили п’ять вантажівок, п’ять легковиків і один рейсовий автобус Варшава – Херсон.

В автобусі було 20 пасажирів, з яких ніхто не постраждав. У результаті аварії були поранені три людини з легкових та вантажних автомобілів.

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Повідомляється, що ДТП сталася через ожеледицю.















Фури затиснули легковик: під Уманню через ожеледицю зіткнулися 11 авто / 4 фотографии

Раніше ми писали, що на автодорозі Київ-Чоп водій вантажівки не впорався з керуванням та протаранив два мікроавтобуси. Внаслідок аварії загинула жінка.