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Факти / Надзвичайні події

Потужний землетрус в Албанії: є загиблі, 150 постраждалих

Щонайменше четверо людей загинули та 150 отримали травми внаслідок потужного землетрусу в Адріатичному морі біля узбережжя Албанії.

Землетрус в Албанії

Геологічна служба США зафіксувала в Албанії землетрус магнітудою 6,4 рано вранці 26 листопада. Поштовхи також відчувалися в Косово, Греції та Північної Македонії.

Епіцентр підземних поштовхів залягав на глибині близько 20 км та за 10 км на північний захід від Шіджака – між Дурресом і столицею Тіраною.

Місцеві ЗМІ повідомляють про численні руйнування та двох загиблих.

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У місті Тумані чоловік у паніці вистрибнув з балкона, а в Дурресі внаслідок обвалення будівлі загинув ще один чоловік. Близько 150 людей вважаються постраждалими.

Агентство Associated Press повідомляє про чотирьох загиблих, але не вказує, де саме.

Рятувальники шукають постраждалих під завалами зруйнованих будівель.

У МЗС України поки немає даних щодо можливих постраждалих українців.

Водночас заступник директора Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич звернувся до громадян, які наразі перебувають у регіоні землетрусу в Албанії, повідомити про себе рідним.

Дипломат також радить у разі необхідності звертатися до почесного консула України в Албанії Бледі Байрактарі за телефоном +355693655685.

 

 

 

 

 

 

 

Нагадаємо, на початку листопада землетрус магнітудою 5,1 сколихнув центральну частину Боснії та Герцеговини.

Джерело: usgs

Фото: Euronews Albania

Фото: Dreamstime

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