В Черновцах дворник повесился на территории школы из-за долгов за коммуналку.
Тело 68-летнего пенсионера нашел ученик девятого класса на лестнице перед началом занятий.
Коллеги погибшего мужчины сообщили, что он жил один и работал в школе дворником на полставки.
Они рассказали, что пенсионер был спокойным и любезным, но в последнее время жаловался на тяжелое материальное положение.
Из-за долгов за коммуналку ему отрезали газ в квартире. А недавно он еще перенес операцию.
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Работники школы также сообщили, что в этот день поведение мужчины не указывало на то, что он собирается покончить с собой.
Ранее Факты ICTV писали о том, что на Тернопольщине мальчик повесился из-за мобильного.
Источник: Свидетель