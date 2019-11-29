В Черновцах дворник повесился на территории школы из-за долгов за коммуналку.

Тело 68-летнего пенсионера нашел ученик девятого класса на лестнице перед началом занятий.

Коллеги погибшего мужчины сообщили, что он жил один и работал в школе дворником на полставки.

Они рассказали, что пенсионер был спокойным и любезным, но в последнее время жаловался на тяжелое материальное положение.

Из-за долгов за коммуналку ему отрезали газ в квартире. А недавно он еще перенес операцию.

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Работники школы также сообщили, что в этот день поведение мужчины не указывало на то, что он собирается покончить с собой.

Ранее Факты ICTV писали о том, что на Тернопольщине мальчик повесился из-за мобильного.

Источник: Свидетель