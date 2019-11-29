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Факти / Надзвичайні події

У Чернівцях пенсіонер повісився через борги за комуналку

У Чернівцях двірник повісився на території школи через борги за комуналку.

У Чернівцях пенсіонер повісився через борги за комуналку

Тіло 68-річного пенсіонера знайшов учень дев’ятого класу на сходах перед початком занять.

Колеги загиблого чоловіка повідомили, що він жив один і працював у школі двірником на півставки.

Вони розповіли, що пенсіонер був спокійним і люб’язним, але останнім часом скаржився на скрутне матеріальне становище.

Через борги за комуналку йому відрізали газ у квартирі. А нещодавно він ще переніс операцію.

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Працівники школи також повідомили, що в цей день поведінка чоловіка не вказувала на те, що він збирається вкоротити собі віку.

Раніше Факти ICTV писали про те, що на Тернопільщині хлопчик повісився через мобільний.

Джерело: Свідок

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