У Чернівцях двірник повісився на території школи через борги за комуналку.

Тіло 68-річного пенсіонера знайшов учень дев’ятого класу на сходах перед початком занять.

Колеги загиблого чоловіка повідомили, що він жив один і працював у школі двірником на півставки.

Вони розповіли, що пенсіонер був спокійним і люб’язним, але останнім часом скаржився на скрутне матеріальне становище.

Через борги за комуналку йому відрізали газ у квартирі. А нещодавно він ще переніс операцію.

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Працівники школи також повідомили, що в цей день поведінка чоловіка не вказувала на те, що він збирається вкоротити собі віку.

Раніше Факти ICTV писали про те, що на Тернопільщині хлопчик повісився через мобільний.

Джерело: Свідок