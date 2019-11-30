У Канаді чоловіка, який викрав пожежну машину, змогли зупинити тільки за допомогою ременів із шипами.

У канадському Вінніпезі в п’ятницю, 29 листопада, поліція затримала чоловіка, який викрав пожежну машину і намагався втекти на ній від переслідування.

Викрадення сталося, коли пожежники прибули на виклик і залишили спецавто з увімкненим двигуном.

Переслідування вели 14 автомобілів поліції та вертоліт. Під час їзди злочинець намагався наїхати на пішоходів у центральній частині міста.

Зупинити зловмисника змогли за допомогою ременів із шипами.

Meanwhile in #winnipeg someone stole a fire truck and decided to take it for a wild ride around the city smh. pic.twitter.com/YZWechXonS — DOC (@DOCOFDOCS) November 30, 2019

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Вантажівка пробила колесо пасткою і зупинилася під мостом на проспекті Ассінібойн.

Поліція не розглядає подію як терористичний акт і поки не може сказати, чи був чоловік під наркотиками.

Нагадаємо, терорист завдав ножових поранень п’ятьом перехожим на Лондонському мосту у Великій Британії. Двоє померли на місці.

Джерело: CBC