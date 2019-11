У канадському Вінніпезі в п’ятницю, 29 листопада, поліція затримала чоловіка, який викрав пожежну машину і намагався втекти на ній від переслідування.

Викрадення сталося, коли пожежники прибули на виклик і залишили спецавто з увімкненим двигуном.

Переслідування вели 14 автомобілів поліції та вертоліт. Під час їзди злочинець намагався наїхати на пішоходів у центральній частині міста.

Зупинити зловмисника змогли за допомогою ременів із шипами.

Meanwhile in #winnipeg someone stole a fire truck and decided to take it for a wild ride around the city smh. pic.twitter.com/YZWechXonS

— DOC (@DOCOFDOCS) November 30, 2019