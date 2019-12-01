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Факты / Происшествия

Не справился с управлением: возле Авдеевки перевернулся рейсовый автобус

Вблизи прифронтовой Авдеевки Донецкой области перевернулся рейсовый автобус с 50 пассажирами. Пять человек обратились за медицинской помощью.

Не справился с управлением: возле Авдеевки перевернулся рейсовый автобус

В Донецкой области возле села Новокалиново произошло ДТП с участием рейсового автобуса.

По данным правоохранителей, авария произошла вечером 30 ноября.

Предварительно установлено, что водитель автобуса не справился с управлением, в результате транспортное средство съехало с дороги и перевернулось.

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По факту ДТП начато уголовное производство по ч.1 ст. 286 УК нарушение правил безопасности дорожного движения.

Ранее Факты ICTV писали, что в Ровенской области загорелся автобус с 46 пассажирами.

Источник: Нацполиция

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