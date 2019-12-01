В России в Забайкальском крае произошло ДТП с пассажирским автобусом, которое привело к смерти 15 человек.

Около 10.00 российские спасатели получили сообщение о том, что в Забайкальском крае автобус, в котором находились 43 пассажира и водитель, пробил ограждение шестиметрового моста и упал в реку Куэнга.

В результате ДТП погибли как минимум 15 человек, еще 18 получили ранения. В СМИ сообщают о 18 погибших, однако эта информация пока не подтверждена.

Шестерых пострадавших госпитализировали.

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Известно, что пассажирский автобус следовал из Сретенска в Читу. По предварительной версии, причиной аварии стало лопнувшее колесо, из-за которого водитель потерял управление.







В России автобус с пассажирами упал в реку – 15 человек погибли / 2 фотографии

Автобус якобы принадлежит частному предпринимателю, который занимается туристическими перевозками.

Сейчас прокуратура Забайкальского края ведет проверку указанного ДТП.

Факты ICTV также писали о том, что на трассе Киев-Чоп в Ровенской области загорелся автобус, в котором находились 46 пассажиров.

Фото: АТН: Новости