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Факти / Надзвичайні події

В Росії автобус з пасажирами впав у річку – 15 осіб загинули

У Росії в Забайкальському краї сталася ДТП з пасажирським автобусом, яка призвела до смерті 15 осіб.

В Росії автобус впав в річку

Близько 10.00 російські рятувальники отримали повідомлення про те, що в Забайкальському краї автобус, в якому знаходилися 43 пасажири і водій, пробив огорожу шестиметрового моста і впав в річку Куенга.

У результаті ДТП загинули щонайменше 15 осіб, ще 18 отримали поранення. У ЗМІ повідомляють про 18 загиблих, проте ця інформація наразі не підтверджена.

Шістьох постраждалих госпіталізували.

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Відомо, що пасажирський автобус слідував зі Стрітенська в Читу. За попередньою версією, причиною аварії стало колесо, що лопнуло, через що водій не впорався з керуванням.

В Росії автобус з пасажирами впав у річку – 15 осіб загинули / 2 фотографии

Автобус нібито належить приватному підприємцю, який займається туристичними перевезеннями.

Наразі прокуратура Забайкальського краю веде перевірку зазначеного ДТП.

Факти ICTV також писали про те, що на трасі Київ-Чоп у Рівненській області загорівся автобус, в якому знаходилися 46 пасажирів.

Фото: АТН: Новости

Джерело: ТАСС

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