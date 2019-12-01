У Росії в Забайкальському краї сталася ДТП з пасажирським автобусом, яка призвела до смерті 15 осіб.
Близько 10.00 російські рятувальники отримали повідомлення про те, що в Забайкальському краї автобус, в якому знаходилися 43 пасажири і водій, пробив огорожу шестиметрового моста і впав в річку Куенга.
У результаті ДТП загинули щонайменше 15 осіб, ще 18 отримали поранення. У ЗМІ повідомляють про 18 загиблих, проте ця інформація наразі не підтверджена.
Шістьох постраждалих госпіталізували.
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Відомо, що пасажирський автобус слідував зі Стрітенська в Читу. За попередньою версією, причиною аварії стало колесо, що лопнуло, через що водій не впорався з керуванням.
Автобус нібито належить приватному підприємцю, який займається туристичними перевезеннями.
Наразі прокуратура Забайкальського краю веде перевірку зазначеного ДТП.
Факти ICTV також писали про те, що на трасі Київ-Чоп у Рівненській області загорівся автобус, в якому знаходилися 46 пасажирів.
Фото: АТН: Новости