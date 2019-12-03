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Факты / Происшествия

Автобус с украинцами попал в аварию под Воронежем – 14 пострадавших

В России автобус с украинцами попал в аварию. В результате ДТП пострадали 14 человек.

Автобус с украинцами попал в аварию под Воронежем – 14 пострадавших

В РФ в Воронежской области перекинулся автобус с украинцами. В результате ДТП пострадали 14 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

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Всего в автобусе находились 28 человек, в том числе два водителя. Несовершеннолетних в автобусе не было.

– 59-летний водитель междугороднего автобуса, двигаясь в сторону юга, не справился с управлением и допустил опрокидывание автобуса, – сообщили в пресс-службе МВД РФ.

На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов – после ДТП на дороге частично ограничили движение.

Автобус с украинцами попал в аварию под Воронежем – 14 пострадавших / 3 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что в России в Забайкальском крае произошло ДТП с пассажирским автобусом, которое привело к смерти 15 человек.

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