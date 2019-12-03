У Росії автобус з українцями потрапив в аварію. Внаслідок ДТП постраждали 14 осіб.
У РФ у Воронезькій області перекинувся автобус з українцями. Внаслідок ДТП постраждали 14 осіб, троє з них перебувають у важкому стані.
Читайте: Не впорався з керуванням: біля Авдіївки перекинувся рейсовий автобус
Всього в автобусі знаходилося 28 осіб, зокрема два водія. Неповнолітніх там не було.
– 59-річний водій міжміського автобуса, рухаючись у бік півдня, не впорався з керуванням та допустив перекидання автобуса, – повідомили у прес-службі МВС РФ.
На місці аварії працюють співробітники правоохоронних органів – після ДТП на дорозі частково обмежили рух.
Автобус з українцями потрапив в аварію під Воронежем – 14 постраждалих / 3 фотографии
Раніше Факти ICTV писали, що у Росії в Забайкальському краї сталася ДТП з пасажирським автобусом, яка призвела до смерті 15 осіб.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+