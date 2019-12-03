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Факти / Надзвичайні події

Автобус з українцями потрапив в аварію під Воронежем – 14 постраждалих

У Росії автобус з українцями потрапив в аварію. Внаслідок ДТП постраждали 14 осіб.

Автобус з українцями потрапив в аварію під Воронежем – 14 постраждалих

У РФ у Воронезькій області перекинувся автобус з українцями. Внаслідок ДТП постраждали 14 осіб, троє з них перебувають у важкому стані.

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Всього в автобусі знаходилося 28 осіб, зокрема два водія. Неповнолітніх там не було.

– 59-річний водій міжміського автобуса, рухаючись у бік півдня, не впорався з керуванням та допустив перекидання автобуса, – повідомили у прес-службі МВС РФ.

На місці аварії працюють співробітники правоохоронних органів – після ДТП на дорозі частково обмежили рух.

Автобус з українцями потрапив в аварію під Воронежем – 14 постраждалих / 3 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що у Росії в Забайкальському краї сталася ДТП з пасажирським автобусом, яка призвела до смерті 15 осіб.

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