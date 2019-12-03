В результате ДТП в России пострадали восемь граждан Украины, один из них находится в тяжелом состоянии.

Начальник управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич заявил, что из-за плохих погодных условий украинский автобус сообщением Запорожье – Ростов-на-Дону попал в ДТП под Воронежем (Россия).

По его словам, в результате инцидента восемь граждан Украины получили травмы различной степени тяжести, один из них – в тяжелом состоянии. Пострадавших госпитализировали.

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– Консул поддерживает оперативную связь с управлением МЧС РФ по Воронежской области и лечебным учреждением. Дело находится на контроле Департамента консульской службы и посольства Украины в РФ, – сообщил Кирилич.

Ранее Факты ICTV писали, что в РФ в Воронежской области перекинулся автобус с украинцами. В результате ДТП пострадали 14 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии. В регионе был сильный снегопад.