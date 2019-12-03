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Факти / Надзвичайні події

У ДТП під Воронежем постраждали вісім українців – МЗС

Внаслідок ДТП у Росії постраждали вісім громадян України, один з них знаходиться у важкому стані.

У ДТП під Воронежем постраждали вісім українців – МЗС

Начальник управління консульського забезпечення МЗС України Василь Кирилич заявив, що через погані погодні умови український автобус сполученням Запоріжжя – Ростов-на-Дону потрапив у ДТП під Воронежем (Росія).

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За його словами, внаслідок інциденту вісім громадян України отримали травми різного ступеня тяжкості, один з них – у важкому стані. Постраждалих госпіталізували.

– Консул підтримує оперативний зв‘язок з управлінням МНС РФ у Воронезькій області та лікувальним закладом. Справа перебуває на контролі Департаменту консульської служби і Посольства України в РФ, – повідомив Кирилич.

Раніше Факти ICTV писали, що у РФ у Воронезькій області перекинувся автобус з українцями. Внаслідок ДТП постраждали 14 осіб, троє з них перебувають у важкому стані. У регіоні був сильний снігопад.

Джерело: УНІАН

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