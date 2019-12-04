В Эгейском море из-за шторма терпит бедствие судно New Leo, на борту которого находятся 14 украинцев.

Судно New Leo под флагом Либерии вышло из греческого порта Элефсин и направлялось в Турцию, однако попало в сильный шторм между островами Лесбос и Скирос, из-за чего произошло смещение груза.

В результате этого судно потеряло управление и получило крен. На борту New Leo находятся 14 украинцев, которые уже запросили у береговой охраны эвакуацию.

Сейчас проводится операция по спасению экипажа судна.

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Погодные условия на море в регионе достигают восьми баллов по шкале Бофорта (Короткие, хорошо выраженные волны).

В район аварии направили два корабля береговой охраны и два вертолета ВВС Греции.

К слову, 23 ноября неподалеку от берегов Малайзии морская полиция задержала судно, на борту которого находились украинцы.

Источник: Maritime Bulletin