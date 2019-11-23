У берегов Малайзии задержали судно, в составе экипажа которого находились украинцы.

У берегов Малайзии местная морская полиция задержала судно, с украинцами на борту.

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В МИД Украины уточнили, что местные правоохранители задержали именно судно, но не экипаж.

– Основанием для задержания, как сообщила морская полиция, было нарушение норм морского судоходства – опускание якоря без получения на то согласия. Консул установил контакт с экипажем, обсужден алгоритм дальнейших действий. Держим дело на контроле, – заявил заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

Ранее Факты ICTV писали, что 20 ноября захваченные в прошлом году Россией украинские корабли Бердянск, Никополь и Яны Капу пришли в порт Очаков.