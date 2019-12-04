В Егейському морі через шторм терпить лихо судно New Leo, на борту якого знаходяться 14 українців.

Судно New Leo під прапором Ліберії вийшло з грецького порту Елефсін і прямувало до Туреччини, однак потрапило в сильний шторм між островами Лесбос і Скірос, через що відбувся зсув вантажу.

У результаті цього судно втратило керування і отримало крен. На борту New Leo знаходяться 14 українців, які вже запросили у берегової охорони евакуацію.

Зараз проводиться операція з порятунку екіпажу судна.

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Погодні умови на морі в регіоні досягають восьми балів за шкалою Бофорта (Короткі, добре виражені хвилі).

У район аварії направили два кораблі берегової охорони та два вертольоти ВПС Греції.

До слова, 23 листопада неподалік від берегів Малайзії морська поліція затримала судно, на борту якого знаходилися українці.

Джерело: Maritime Bulletin