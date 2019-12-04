В Егейському морі через шторм терпить лихо судно New Leo, на борту якого знаходяться 14 українців.
Судно New Leo під прапором Ліберії вийшло з грецького порту Елефсін і прямувало до Туреччини, однак потрапило в сильний шторм між островами Лесбос і Скірос, через що відбувся зсув вантажу.
У результаті цього судно втратило керування і отримало крен. На борту New Leo знаходяться 14 українців, які вже запросили у берегової охорони евакуацію.
Зараз проводиться операція з порятунку екіпажу судна.
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Погодні умови на морі в регіоні досягають восьми балів за шкалою Бофорта (Короткі, добре виражені хвилі).
У район аварії направили два кораблі берегової охорони та два вертольоти ВПС Греції.
До слова, 23 листопада неподалік від берегів Малайзії морська поліція затримала судно, на борту якого знаходилися українці.
Джерело: Maritime Bulletin