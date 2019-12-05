На военной базе Перл-Харбор матрос откріл стрельбу, в результате которой убил двух человек, а затем покончил с собой.

На военной базе Перл-Харбор на Гавайях (США) один из матросов ВМС США открыл стрельбу. В результате этого два человека погибли и еще один получил ранения.

Стрелком оказался действующий военный, проходивший службу на подводной лодке USS Columbia. После всего матрос застрелился сам.

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Мотивы злоумышленника неизвестны.

Жертвами преступника стали два гражданских специалиста, работавших на верфи по контракту. Третий пострадавший, также гражданский контрактник, госпитализирован.

Из-за стрельбы базу Перл-Харбор закрыли на полтора часа.

Ранее Факты ICTV писали, что в частном доме в Сан Диего (Калифорния, США) в результате стрельбы погибли пять членов одной семьи, среди них – трое детей, еще один ребенок ранен.